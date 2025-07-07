Це вже п’ятий капітально відремонтований поїзд цього року

«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. Йдеться про потяг №826/825 Львів – Тернопіль – Хмельницький. З 11 липня він курсуватиме щоденно, крім вівторка. Про це у понеділок, 7 липня, повідомили в «Укрзалізниці».



Поїзд ЕПЛ9Т №007 після ремонту отримав другий клас комфортності. Він обладнаний:

пандусами та інклюзивними вбиральнями;

місцями для пасажирів на кріслах колісних;

кріпленнями для велосипедів.

Також там встановлені два автомати з напоями та снеками, щоб зробити поїздку ще приємнішою. Серед інших оновлень:

сучасні індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками/роз’ємами USB для зарядки гаджетів;

індивідуальні столики для кожного пасажира;

кріплення для мобільних пристроїв, які дозволяють зручно дивитися улюблений серіал в дорозі;

оновлена система освітлення з можливістю включення пониженого рівня освітлення салонів;

індикація зайнятості вбиралень;

вагонне табло з маршрутом;

багажні полиці зі збільшеною місткістю;

облаштовані стелажі для перевезення валіз.

Усі фото «Укрзалізниці»

Це вже п’ятий капітально відремонтований поїзд цього року, та 42 – з початку повномасштабного вторгнення. Всі роботи «Укрзалізниця» виконує власними силами. Компанія планує й надалі модернізувати приміський рухомий склад, яким лише від початку року скористалося понад 14,5 млн пасажирів, чверть із яких – пільговики.