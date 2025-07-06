«Укрзалізниця» розширила перелік маршрутів, на яких курсуватимуть жіноче купе. Загалом жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів. Про це повідомили у неділю, 6 липня, на сторінці УЗ.

«”Укрзалізниця” розширює перелік поїздів із жіночими купе. Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей – один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони», – йдеться у дописі.

Відтак жіноче купе з’являться в поїздах за такими маршрутами:

№ 38/37 Київ – Запоріжжя;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 22/21 Львів – Харків.

У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5. У такі купе допускаються лише жінки, або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних місць.

Загалом жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:

•⁠ ⁠№ 1/2 Харків – Ворохта

•⁠ ⁠№ 3/4 Запоріжжя – Ужгород

•⁠ ⁠№ 5/6 Запоріжжя – Ясіня

•⁠ ⁠№ 15/16 Харків – Ясіня

•⁠ ⁠№ 17/18 Харків – Мукачево (Ужгород)

•⁠ ⁠№ 22/21 Львів – Харків

•⁠ ⁠№ 26/25 Одеса – Ясіня

•⁠ ⁠№ 29/30 Київ – Ужгород

•⁠ ⁠№ 38/37 Київ – Запоріжжя

•⁠ ⁠№ 41/42 Дніпро – Трускавець

•⁠ ⁠№ 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ

•⁠ ⁠№ 75/76 Київ – Кривий Ріг

•⁠ ⁠№ 81/82 Київ – Чоп (Ужгород)

•⁠ ⁠№ 95/96 Київ – Рахів

•⁠ ⁠№ 98/97 Ковель – Київ.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що у зв’язку зі зростанням попиту на залізничні подорожі влітку «Укрзалізниця» призначила 18 пар додаткових пасажирських поїздів.