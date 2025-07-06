«Укрзалізниця» збільшила кількість маршрутів із жіночими купе
Загалом жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів
«Укрзалізниця» розширила перелік маршрутів, на яких курсуватимуть жіноче купе. Загалом жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів. Про це повідомили у неділю, 6 липня, на сторінці УЗ.
«”Укрзалізниця” розширює перелік поїздів із жіночими купе. Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей – один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони», – йдеться у дописі.
Відтак жіноче купе з’являться в поїздах за такими маршрутами:
- № 38/37 Київ – Запоріжжя;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 22/21 Львів – Харків.
У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5. У такі купе допускаються лише жінки, або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних місць.
Загалом жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:
- • № 1/2 Харків – Ворохта
- • № 3/4 Запоріжжя – Ужгород
- • № 5/6 Запоріжжя – Ясіня
- • № 15/16 Харків – Ясіня
- • № 17/18 Харків – Мукачево (Ужгород)
- • № 22/21 Львів – Харків
- • № 26/25 Одеса – Ясіня
- • № 29/30 Київ – Ужгород
- • № 38/37 Київ – Запоріжжя
- • № 41/42 Дніпро – Трускавець
- • № 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ
- • № 75/76 Київ – Кривий Ріг
- • № 81/82 Київ – Чоп (Ужгород)
- • № 95/96 Київ – Рахів
- • № 98/97 Ковель – Київ.
Нагадаємо, у червні стало відомо, що у зв’язку зі зростанням попиту на залізничні подорожі влітку «Укрзалізниця» призначила 18 пар додаткових пасажирських поїздів.