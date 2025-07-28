Уперше тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором

НАК «Нафтогаз Україна» уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR Energy Ukraine. Про це повідомила компанія у понеділок, 28 липня.

Уперше тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія - Румунія - український кордон. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький зазначив, що це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок.

Житло дедалі частіше проєктують не як окремий об’єкт, а як логічну частину міста. ЖК Big Ben від РІЕЛ – чудовий приклад цього підходу. Він ідеально інтегрується в навколишнє середовище, зберігає баланс між архітектурою, пішохідними маршрутами та публічними просторами. Саме це підвищує цінність такого типу будинків і для мешканців, і для інвесторів.

«Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України», – розповів він.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук додала, що для України Трансбалканський трубопровід – це доступ до нових джерел газу, зокрема:

скрапленого газу, що надходить з усього світу до грецьких та турецьких LNG-терміналів;

азербайджанського газу, що транспортується газопроводом TAP;

румунського та потенційно болгарського шельфового видобутку.

У червні Міністерство енергетики зазначало, що через російські обстріли газової інфраструктури, Україна зменшила видобуток газу й змушена імпортувати великий обсяг з Європи.

Нагадаємо, 7 лютого Україна вперше почала експортувати біометан до Європи. Біометан – це екологічно чисте паливо, яке може замінити природний газ.