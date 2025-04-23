Тарифи на газ для населення залишаться без змін ще на рік

«Нафтогаз України» повідомив, що тариф на природний газ для населення залишатиметься незмінним – 7,96 грн за 1 м³ – щонайменше до кінця наступного опалювального сезону. Це стосується клієнтів, які мають річний тарифний план «Фіксований». Річні цінові пропозиції решти постачальників газу для побутових споживачів так само залишаться без змін.

30 квітня добігає кінця дія так званих річних тарифів на газ. Як повідомила пресова служба «Нафтогазу», нині залишається чинним державний мораторій на підвищення цін на комунальні послуги для населення. Він покликаний захистити споживачів від додаткового фінансового навантаження. Тож компанія зобов’язана дотримуватися цієї політики, тому вартість газу для побутових клієнтів заморожена на рівні 7,96 грн за 1 м³.

Наголошується, що така ціна діятиме лише для тих, хто підписав відповідний договір на річний тарифний план «Фіксований». Цей тариф на газ діє з 1 травня 2023 року, його вже неодноразово пролонговували. Спочатку планувалося, що він буде чинним лише до квітня 2024 року, але через війну та збідніння населення уряд вирішив зберегти його ще на два роки.

Нині «Нафтогаз» обслуговує 12,5 млн домогосподарств (98% усіх побутових споживачів).

Як повідомив сайт «ГазПравда», річні цінові пропозиції решти постачальників газу для населення так само не зміняться. А от місячні цінники коливаються майже щомісяця, залежно від ринкових тенденцій.

Наразі на ринку газу для населення, як і в попередні місяці, присутні дев’ять постачальників. З-поміж них п’ять компаній пропонують і річну фіксовану ціну, і місячну – змінну. Ще чотири постачальники пропонують лише річну ціну.

Вартість кубометра газу для населення в межах річних тарифів, залежно від газопостачальної компанії, коливається від 7,79 до 9,99 грн. Місячна ж (ринкова) ціна коливається від 8,46 до 20,99 грн.