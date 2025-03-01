Повірка лічильників газу відбувається раз на 8 років, води - на 4 роки. Також потрібно робити повірку лічильників тепла і світла

Українці мають не лише вчасно подавати показники лічильників та оплачувати нараховані суми за комунальні послуги. На них лежить ще один обов’язок – повірка лічильників. Це стосується лічильників води, тепла, газу та світла, пише «Суспільне Львів».

Для чого робити повірку лічильників

Як і будь-який прилад, що довго експлуатується, лічильник може виходити з ладу. Тоді він буде показувати неправильні цифри. Отже, в інтересах самих мешканців час від час робити повірку лічильників та замінювати зношені на нові.

Завдяки процедурі повірки визначається точність показань вимірювальних пристроїв і можливість їхньої подальшої експлуатації.

Терміни і ціни на повірку лічильників

У квітні 2022 року дію цього правила тимчасово призупинили через воєнний стан. Але в червні 2023 року обов’язкову повірку всіх лічильників відновили.

Лічильник води

Повірку лічильника води потрібно робити раз на чотири роки. Провести повірку переносною установкою (вдома, без демонтажу лічильника) коштує 595,68 грн. У лабораторії «Львівводоканалу» (самостійне зняття) послуга коштує 634,86 грн.

Якщо ви не пам’ятаєте, коли востаннє відбувалась повірка вашого лічильника на воду, це можна подивитися в квитанції на оплату послуг водоканалу. також це можна з’ясувати у кол-центрі підприємства.

Лічильник тепла

Якщо вдома є лічильник на теплоенергію, він теж потребує повірки раз на чотири роки. Цим займаються комунальні теплоенергетичні підприємства. У ЛКП «Львівтеплоенерго» кажуть, що можуть також зробити повірку лічильників гарячої і холодної води.

Повірку лічильників тут роблять переносною установкою за 320 грн.

Якщо ви не пам’ятаєте, коли робили повірку лічильника, то можна подивитися на пломбі – там зазначається дата наступної повірки.

Лічильник газу

Повірку лічильників газу для побутових споживачів проводять раз у вісім років. Послуга безоплатна, адже ціна за повірку газового лічильника включена в тариф з розподілу газу.

Якщо людина не пам’ятає, коли востаннє була повірка, спеціалісти відділів самі сконтактують та попередять про демонтаж лічильника для повірки. Вдома зробити повірку лічильника газу не вийде.

Лічильник електроенергії

Терміни повірки лічильників електроенергії не уніфіковані, адже ці лічильники різні. Енергетики самостійно стежать за лічильниками і замінюють їх для повірки.

Як зазначили Суспільному у "Львівобленерго", кожен їхній прилад обліку має свій термін наступної повірки, який залежить від дати виготовлення лічильника або попередньої повірки.

Якщо проігнорувати повірку

Обов’язок повірки лічильників покладений законодавством на споживачів. Якщо людина не виконує цього обов’язку, то підприємства, що надають відповідну послугу, перестануть враховувати показники її лічильника. Це означає, що доведеться платити за нормативами, а вони зазвичай вищі за реально спожиту кількість носія.