На час воєнного стану в Україні фіксовані тарифи на газ для побутових споживачів. Проте загальні щомісячні платежі за газ можуть змінюватися, адже окрім самого газу, потрібно платити за його доставку.

Чинні тарифи на газ для населення

В Україні 98% побутових споживачів отримують газ від НАК «Нафтогаз України». Тариф на газ для населення у цього постачальника становить 7,96 грн за кубометр.

Інші постачальники газу пропонують ціни від 7,7 до понад 9 грн за кубометр блакитного палива.

Скільки коштуватиме доставка газу з 1 січня

Якщо тарифи на газ для населення до завершення дії воєнного стану є фіксованими, то щомісячний платіж за доставку газу може різнитися з року в рік, незалежно від воєнного стану. Цей платіж розраховується окремо для кожного абонента.

Розрахунок річної замовленої потужності – плати за доставку газу – проводиться на основі фактичного обсягу споживання природного газу за минулий «газовий рік» – з 1 жовтня до 30 вересня. Проте тут є нижня межа споживання, що береться для розрахунку:

не менше 39 куб. м – для споживачів з газовою плитою;

126 куб. м – для споживачів з газовою плитою та водонагрівачем;

314 куб. м – для споживачів з опалювальним приладом.

Для визначення місячної вартості цей індивідуальний об’єм використаного природного газу розділяється на 12 рівних частин та помножується на встановлений НКРЕКП для кожного Оператора газорозподільних мереж тариф на послуги з розподілу природного газу.

Тобто якщо ви споживатимете менше газу впродовж газового року, то в майбутньому можете розраховувати на нижчі ціни на доставку газу, і навпаки. Дізнатися, скільки вам доведеться платити за доставку газу з 1 січня 2025 року, можна в особистому кабінеті на сайті Оператора газорозподільних мереж.