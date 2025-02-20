У лютому 2025 року львів'яни отримали у поштові скриньки платіжки за воду з вимогою до 1 березня провести повірку лічильників. Повідомлення спричинило ажіотаж і мешканці почали масово звертатися до сервісних центрів водоканалу та компаній, які проводять метрологічну повірку лічильників. У «Львівводоканалі» пояснили, як подати заявку на повірку лічильника, чому це важливо зробити й що буде, якщо проігнорувати процедуру.

Що буде, якщо не встигнути до 1 березня

«Львівводоканал» радить не відкладати процес повірки, але 1 березня не є кінцевою датою подання заявки чи завершення повірки. Підприємство обіцяє опрацювати всі звернення мешканців впродовж наступних кількох місяців: все робитимуть відповідно до технічних можливостей лабораторії водоканалу та інших повірочних лабораторій. Мешканці не отримають жодних штрафів, якщо не встигнуть до 1 березня.

Що таке повірка лічильника? Це перевірка лічильника на працездатність та коректність роботи. Її зазвичай проводять раз в чотири роки.

Чому «Львівводоканал» зараз проводить повірку

У «Львівводоканалі» зазначили, що необхідність провести повірку не з'явилася раптово. Про це підприємство регулярно нагадувало у квитанціях з квітня 2024 року.

«Зараз дуже складно записатися на повірку лічильника через великий наплив звернень після нагадувань. Мораторій проведення повірки, який ввели у лютому 2022 року Кабінет Міністрів України зняв ще у квітня 2023 року. Оскільки за час дії мораторію накопичилася велика кількість "протермінованих" лічильників, то з квітня 2024 року у квитанціях на воду ми постійно друкували звернення до споживачів, щоб звернути увагу на терміни повірки свого лічильника», – пояснюють у «Львівводоканалі».

Зараз підприємство через велику кількість звернень мешканців працює над прискоренням процесу повірки й впроваджує електронні сервіси звернень.

А якщо повірку не проводити взагалі

Вчасна повірка лічильників важлива насамперед для споживачів. Якщо цього не зробити, то є ризик отримати неправильні нарахування. Це може призвести до переплат за рахунками.

У будинку є загальний лічильник, який рахує загальну кількість води, яку використали мешканці. «Львівводоканал» нараховує оплату за всю воду і якщо в якійсь квартирі лічильник не працює або не відображає правильні дані, то зростає різниця між сумою показників квартир і будинковим лічильником. Через це різницю розподіляють між усіма мешканцями.

«Якщо ваш лічильник не пройшов повірку або працює некоректно, це не тільки ваша проблема – всі у вашому будинку можуть платити більше. І навпаки: коли у кожного мешканця лічильник працює справно, розбіжності в нарахуваннях зменшуються, а суми в платіжках стають більш справедливими», – розповіли у «Львівводоканалі».

Скільки коштує послуга

Провести повірку переносною установкою коштує 595,68 грн. У лабораторії «Львівводоканалу» (самостійне зняття) послуга коштує дорожче – 634,86 грн.

Як подати заявку

Львів'яни можуть скористатися всіма переліченими нижче способами, щоб подати заявку на повірку. «Львівводоканал» наголошує, що опрацює всі заявки.

Мешканці можуть подати електронну заявку та сертифікат повірки лічильника електронною поштою. Для цього у листі потрібно вказати номер особового рахунку, адресу та контактний телефон. Лист потрібно надіслати на пошту, яка закріплена за вашим районом:

Галицький район – gal_r@lvk.lviv.ua;

Франківський район - fra_r@lvk.lviv.ua;

Личаківський район - lych_r@lvk.lviv.ua;

Сихівський район - sih_r@lvk.lviv.ua;

Залізничний район - zal_r@lvk.lviv.ua;

Шевченківський район - she_r@lvk.lviv.ua;

Позаміські споживачі - pozam_r@lvk.lviv.ua.

Ще один спосіб подати інформацію – скористатится чат-ботами у додатках Viber за посиланням, або Telegram за посиланням.

Також працюють телефони кол-центру «Львівводоканалу»:

+38 (067) 310-09-49 (для дзвінків з мобільного)

0 (800) 30-15-51 (безкоштовний для всіх операторів зв’язку)

+38 (032) 240-01-00 (для стаціонарних телефонів).

Крім цього, можна звернутися до контролера, контакти якого є у рахунку за водопостачання.

Де ще можна повірити лічильник

Зробити це можна й у ліцензованих приватних лабораторіях. Такими лабораторіями є, наприклад, «Метртехсервіс» та «Рівнестандарт». Однак варто знати, що через велику кількість заявок черга на повірку у них становить до двох місяців.