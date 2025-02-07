Верховної Ради, на фото біометановий модуль на заводі в Україні

фото Верховної Ради, на фото біометановий модуль на заводі в Україні

Україна має величезний потенціал для виробництва біометану

У четвер, 6 лютого, Енергетична митниця оформила періодичну митну декларацію на експорт першої партії біометану до Європи трубопровідним транспортом. Про це повідомила пресслужба митниці у п’ятницю, 7 лютого.

Як сказано у дописі, протягом 2 років тривала робота щодо внесення змін до законодавства України, пов’язаних зі здійсненням митного контролю та митного оформлення біометану. Та вже у четвер, 6 лютого, Енергетична митниця оформила періодичну митну декларацію на експорт першої партії біометану до Європи трубопровідним транспортом.

У пресслужбі наголошують, що це історична подія для української енергетики.

«Це не просто важливий крок у розвитку зеленої енергетики та зміцненні енергетичної безпеки регіону. Це значний прорив для України на шляху до енергетичної незалежності та європейської інтеграції», – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що біометан – це екологічно чисте паливо, яке може замінити природний газ і зменшити викиди CO 2 . Його отримують завдяки очищенню біогазу, виробленого з відходів харчової промисловості та тваринництва.

Екологічна митниця додає, що Україна має величезний потенціал для виробництва біометану та може бути важливим постачальником зеленої енергії на європейському ринку.

Станом на січень 2025 року в Україні працюють три біометанових заводи й упродовж року планують запустити ще чотири.

Нагадаємо, 1 жовтня 2024 року хмельницька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» вперше в Україні подала у газотранспортну систему України біометан, вироблений на заводі компанії «Вітагро Енерджі».