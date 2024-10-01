Властивості біометану аналогічні до властивостей природного газу

Хмельницька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» вперше в Україні подала у газотранспортну систему України біометан, вироблений на заводі компанії «Вітагро Енерджі». Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на групу «Вітагро».

Зараз завод з виробництва біометану працює на 60-70% запланованої потужності, а добовий обсяг газу, що потрапляє до газорозподільної мережі, становить приблизно 6 тис. кубометрів.

На повну потужність завод планує вийти до кінця жовтня. А в листопаді, після накопичення достатнього об’єму біометану в газосховищі, планується перший експорт біогазу, говорять в компанії.

Експорт біометану в Україні врегульований з весни 2024 року – у березні Верховна Рада внесла відповідні зміни до Митного кодексу, а в травні президент Володимир Зеленський підписав цей закон. Більше про ринок біометану в Україні та його перспективи читайте в матеріалі ZAXID.NET «Президент підписав закон про експорт біометану: що це нам дає».

Група компаній «Вітагро» належить скандальному нардепу Сергію Лабазюку з групи «За майбутнє». У листопаді 2023 року його викрили на спробі дати хабар міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та керівнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

Вищий антикорупційний суд 28 листопада 2023 року заарештував Лабазюка із заставою у 40 млн грн, того ж дня заставу внесли і він вийшов з-під варти. У травні 2024 року справу щодо Лабазюка передали до суду.