Російські війська масовано атакували Чернігівську область

В ніч на середу, 8 жовтня, російські війська масовано атакували Чернігівську область, влучивши в об'єкти залізниці, енергетики та нафтобазу. Також під обстрілом опинилася теплова електростанція компанії ДТЕК.

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус заявив, що вночі ворог атакував обʼєкти залізниці, через що спалахнули пожежі. А вранці росіяни поцілили в енергообʼєкт, внаслідок чого сталися аварійні відключення.

Також російські війська вдарили дронами по нафтобазі у Прилуках, там спалахнула пожежа.

Міський голова Ніжина Олександр Колода зазначив, що окупанти вдарили 12 БпЛА по товарному ешелону на перегоні Носівка-Ніжин. Унаслідок атаки пошкоджено колії залізничного полотна сполучення Ніжин-Київ. Також руйнувань зазнала складська інфраструктура «Укрзалізниці».

Компанія ДТЕК на сторінці у фейсбуці написала, що Росія обстріляла теплову електростанцію, поранено двох енергетиків. Місцезнаходження ТЕС не уточнюється.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі 8 жовтня російські війська атакували Україну 183 БпЛА. ППО ліквідувала 154 ворожих дронів типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

«Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 11 локаціях», – додали у дописі.

Нагадаємо, 7 жовтня окупанти атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру на Полтавщині й Сумщині.