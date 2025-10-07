Росіяни атакували депо «Укрзалізниці»

Російські військові атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру на Полтавщині й Сумщині. Про це у вівторок, 7 жовтня, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За словами Олексія Кулеби, у Полтаві під обстріл потрапили локомотивне депо, дистанція енергопостачання та тягові підстанції. Крім того, пошкоджень зазнали адміністративні та складські приміщення, рухомий склад поїздів. Внаслідок атаки виникли пожежі, їх ліквідували рятувальники. Загиблих та постраждалих немає.

Через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків-Львів, Львів-Харків, Краматорськ-Львів, але зараз курсують без затримок. Крім того, російські обстріли пошкодили енергетичний об’єкт, внаслідок чого у Полтаві та навколишніх населених пунктах перебої з електропостачанням.

У Сумах також через російські обстріли пошкоджені будинки, частина міста наразі знеструмлена. Фахівці обстежують території та працюють над відновленням енергопостачання.

«Мета ворога очевидна – Росія намагається зробити зброєю холод і темряву.Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу “Укрзалізниці”, яка залишається критичною артерією країни. Продовжуємо відновлювати й рухатись уперед – попри все», – зазначив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, 4 жовтня під російський обстріл потрапив залізничний вокзал у Шосткинській громаді на Сумщині. Внаслідок атаки постраждав пасажирський потяг Шостка-Київ. Десятки людей отримали поранення, один чоловік загинув.