Внаслідок атаки по вокзалу пошкоджені два пасажирських потягів

У суботу, 4 жовтня, російські окупанти атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді на Сумщині. Внаслідок атаки постраждав пасажирський потяг Шостка – Київ, десятки людей зазнали поранень, повідомили президент Володимир Зеленський та голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За даними Зеленського, росіяни атакували вокзал ударним безпілотником.

«З’ясовується вся інформація щодо постраждалих. Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири», – повідомив президент.

«Суспільне» із посиланням на голову Шосткинської РВА Оксану Тарасюк, внаслідок атаки постраждали близько 30 людей. Їх госпіталізували. Інформації про загиблих на момент публікації не надходило.

«Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити», – наголосив Володимир Зеленський.

На місці події розгортається оперативний штаб.

Доповнено 13:08. Віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що росіяни здійснили подвійний удар по залізничному вокзалу в Шостці в Сумській області.

«Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещинська – Новоград-Сіверського. Коли почалася евакуація людей, ворог повторно атакував – цього разу поцілили в електровоз потяга Київ-Шостка», – повідомив Кулеба.

Серед постраждалих є працівники «Укрзалізниці». Інші люди наразі перебувають в укриттях. Їх евакуюють після завершення повітряної тривоги.

Доповнено 13:30. Серед постраждалих є троє дітей, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці». Також постраждала касирка приміського поїзда.

Нагадаємо, 2 жовтня росіяни масовано атакували депо «Укрзалізниці» в Одесі та залізничну інфраструктуру в Конотопі на Сумщині.