Поранень зазнав машиніст потяга

В ніч на четвер, 2 жовтня, російські війська вкотре атакували залізничну інфраструктуру України. Під атаку потрапило депо «Укрзалізниці» в Одесі, поранень зазнав машиніст потяга. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Ще одна складна ніч для України. Масовані удари по Одесі та області, по Київщині - десятки дронів по мирних населених пунктах. Ворог бʼє й по Дніпропетровщині та Запоріжжю», – йдеться у дописі.

За словами міністра, росіяни масовано атакували депо «Укрзалізниці» в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга, наразі йому надають всю необхідну допомогу.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зауважив, внаслідок атаки також пошкоджено дах та скління приватного будинку, постраждала ще одна людина.

«Зафіксовано перебої з електропостачанням. На ранок енергетикам вдалося перезаживити пошкоджену інфраструктуру з різних джерел там, де це технічно можливо. Наразі 11,3 тис. клієнтів вже зі світлом. Тимчасово без світла залишаються 46,6 тис. споживачів. Тривають ремонтні роботи», – додав він.

Також зафіксували удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі, зокрема в Конотопі. Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, станом на ранок вони продовжили рух.

Проте через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою.

«Росія щодня намагається зруйнувати одну з основ української стійкості – нашу інфраструктуру, яка тримає країну разом. Це і залізниця, дороги, енергетика. Країна-агресор використовує озброєння, яке неможливе без іноземних комплектуючих. Тому потрібне посилення санкцій і блокування всіх ланцюгів постачання», – наголосив Кулеба.

В «Укрзалізниці» повідомляли, що затримуються такі потяги:

Київ – Суми (+02:57);

Київ – Шостка (+01:05);

Шостка – Київ (+03:30);

Суми – Львів (+01:40).

Повітряні сили ЗСУ зазначили, що в ніч на 2 жовтня противник атакував Україну 86 БпЛА. Протиповітряна оборона ліквідувала 53 дрони на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 6 локаціях.

Нагадаємо, у середу, 1 жовтня, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Внаслідок атаки в регіоні зникло енергопостачання, а влада запровадила графіки відключень.