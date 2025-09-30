Потяги затримуються через знеструмлення на Чернігівщині

У вівторок, 30 вересня, росіяни повторно обстріляли залізницю на Чернігівщині. Через це кілька потягів, що рухаються до Львова, запізнюються на кілька годин, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

За даними «Укрзалізниці», через атаку на залізничну інфраструктуру є знеструмлення на Ніжинському напрямку. Через це потяги, які прямують Сумщиною та Чернігівщиною, рухатимуться під резервними тепловозами із затримками.

«Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми – Львів (7 годин). У зворотному напрямку поїзд №144 Львів – Суми також вирушить із запізненням», – повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

За даними сайту «Укрзалізниці», наразі із затримками рухаються такі потяги до Львова:

№113/114 Харків-Пас.-Львів (+3:58)

№103/104 Краматорськ-Львів (+1:40)

№705/706 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+1:08)

№227/228 Івано-Франківськ-Краматорськ (+0:33)

№73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+0:25)

Актуальну інформацію про затримки потягів можна дізнатися за посиланням.