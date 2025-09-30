Через обстріл залізниці на Чернігівщині на кілька годин затримуються потяги до Львова
Російська атака знеструмила колії на Ніжинському напрямку
У вівторок, 30 вересня, росіяни повторно обстріляли залізницю на Чернігівщині. Через це кілька потягів, що рухаються до Львова, запізнюються на кілька годин, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
За даними «Укрзалізниці», через атаку на залізничну інфраструктуру є знеструмлення на Ніжинському напрямку. Через це потяги, які прямують Сумщиною та Чернігівщиною, рухатимуться під резервними тепловозами із затримками.
«Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми – Львів (7 годин). У зворотному напрямку поїзд №144 Львів – Суми також вирушить із запізненням», – повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
За даними сайту «Укрзалізниці», наразі із затримками рухаються такі потяги до Львова:
- №113/114 Харків-Пас.-Львів (+3:58)
- №103/104 Краматорськ-Львів (+1:40)
- №705/706 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+1:08)
- №227/228 Івано-Франківськ-Краматорськ (+0:33)
- №73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+0:25)
Актуальну інформацію про затримки потягів можна дізнатися за посиланням.