Плановий ремонт колії на Прикарпатті розпочнеться 28 вересня

З 28 вересня на окремих ділянках залізниці в Івано-Франківській області проходитиме плановий ремонт колії. Через це відбудуться тимчасові зміни в маршрутах та розкладі руху низки поїздів.

Як повідомили в «Укрзалізниці», з 28 вересня по 15 жовтня потяг № 143/144 Суми – Рахів курсуватиме до Ворохти. Також до цієї станції до 13 жовтня їздитиме потяг № 233/234 Київ – Рахів.

Поїзд № 233/234 Київ – Ворохта не курсуватиме з Києва: 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10; з Ворохти: 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.

Також не їздитимуть безпересадкові вагони Чернігів – Рахів з 29 вересня по 17 жовтня (по днях курсування) та Ковель – Рахів з 29 вересня по 15 жовтня (по днях курсування).

Під час ремонтів лише до Львова курсуватимуть потяги:

№ 143/144 Суми – Ворохта (Рахів): у дати 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.

№ 209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ: у дати 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.

З 28 вересня по 12 жовтня лише до Ворохти їздитимуть:

№ 57/58 Київ – Ясіня,

№ 257/258 Кропивницький – Ясіня,

№ 55/56 Київ – Рахів,

№ 15/16 Харків – Ясіня,

№ 108/107 Кривий Ріг – Ясіня.

З 28 вересня по 12 жовтня тільки до Івано-Франківська курсуватимуть:

№ 6/5 Запоріжжя – Ясіня,

№ 33/34 Кривий Ріг – Ясіня.

Обмежений буде і маршрут поїзда № 95/96 Київ – Рахів:

до Ворохти з Києва: 28.09, 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10;

з Ворохти: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10.

до Івано-Франківська з Києва: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10;

з Івано-Франківська: 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10.

Поїзд № 26/25 Одеса – Ясіня: з 28 вересня по 12 жовтня курсуватиме за маршрутом Одеса – Чернівці.

На час ремонтів поїзд № 61/62 Дніпро – Івано-Франківськ не курсуватиме 22, 23, 24, 29, 30.09 та 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15.10 (у зворотному напрямку відповідно – наступні дні). № 751/752 Київ – Івано-Франківськ – Київ не курсуватиме 23, 24, 25, 30.09 та 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16.10.