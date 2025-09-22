«Укрзалізниця» змінила рух низки поїздів через ремонт колії в Карпатах
Обмеження діятимуть до 15 жовтня
З 28 вересня на окремих ділянках залізниці в Івано-Франківській області проходитиме плановий ремонт колії. Через це відбудуться тимчасові зміни в маршрутах та розкладі руху низки поїздів.
Як повідомили в «Укрзалізниці», з 28 вересня по 15 жовтня потяг № 143/144 Суми – Рахів курсуватиме до Ворохти. Також до цієї станції до 13 жовтня їздитиме потяг № 233/234 Київ – Рахів.
Поїзд № 233/234 Київ – Ворохта не курсуватиме з Києва: 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10; з Ворохти: 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.
Також не їздитимуть безпересадкові вагони Чернігів – Рахів з 29 вересня по 17 жовтня (по днях курсування) та Ковель – Рахів з 29 вересня по 15 жовтня (по днях курсування).
Під час ремонтів лише до Львова курсуватимуть потяги:
- № 143/144 Суми – Ворохта (Рахів): у дати 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.
- № 209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ: у дати 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.
З 28 вересня по 12 жовтня лише до Ворохти їздитимуть:
- № 57/58 Київ – Ясіня,
- № 257/258 Кропивницький – Ясіня,
- № 55/56 Київ – Рахів,
- № 15/16 Харків – Ясіня,
- № 108/107 Кривий Ріг – Ясіня.
З 28 вересня по 12 жовтня тільки до Івано-Франківська курсуватимуть:
- № 6/5 Запоріжжя – Ясіня,
- № 33/34 Кривий Ріг – Ясіня.
Обмежений буде і маршрут поїзда № 95/96 Київ – Рахів:
- до Ворохти з Києва: 28.09, 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10;
- з Ворохти: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10.
- до Івано-Франківська з Києва: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10;
- з Івано-Франківська: 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10.
Поїзд № 26/25 Одеса – Ясіня: з 28 вересня по 12 жовтня курсуватиме за маршрутом Одеса – Чернівці.
На час ремонтів поїзд № 61/62 Дніпро – Івано-Франківськ не курсуватиме 22, 23, 24, 29, 30.09 та 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15.10 (у зворотному напрямку відповідно – наступні дні). № 751/752 Київ – Івано-Франківськ – Київ не курсуватиме 23, 24, 25, 30.09 та 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16.10.