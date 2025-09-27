Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру Одещини

В ніч на суботу, 27 вересня, російські військові атакували Одеську область ударними дронами. Через обстріл затримується понад 10 поїздів. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці» та Одеській обласній прокуратурі.

Росіяни атакували Подільський район Одещини. Внаслідок обстрілів зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура.

«На щастя, обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів — завдяки оперативній роботі всі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів», – йдеться у повідомленні державного перевізника.

В «Укрзалізниці» зазначили, що рух поїздів вже відновили, однак частина з них курсує з затримкою. З переліком рейсів, що затримуються, можна ознайомитись за посиланням.

На місці пошкоджень працюють правоохоронці, які фіксують наслідки обстрілів. Місцева прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в ніч на 23 вересня росіяни атакували залізницю на Кіровоградщині, внаслідок чого виникла пожежа. Того дня кілька поїздів «Укрзалізниці» також курсували з затримками.