Внаслідок атаки спалахнула пожежа

У ніч на вівторок, 23 вересня, російські військові атакували Кіровоградську область, пошкодивши обʼєкт інфраструктури. Через атаку затримуються п’ять поїздів. Про це повідомили голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович та пресслужба «Укрзалізниці».

За словами Райковича, вночі росіяни знову здійснили дронову атаку по обʼєкту інфраструктури області. Обійшлося без постраждалих, однак спалахнула пожежа та зафіксували руйнування.

«Пожежу локалізували рятувальники ДСНС. На місці також працюють всі відповідні служби», – додав він.

«Укрзалізниця» заявила, що внаслідок обстрілу та пошкодження низка поїздів їдуть із затримками. Мова йде про рейси:

№54 Одеса – Дніпро;

№254 Одеса – Кривий Ріг;

№51 Одеса – Запоріжжя;

№128 Львів – Запоріжжя;

№92 Одеса – Краматорськ.

Нагадаємо, у ніч на середу, 17 вересня, російські війська атакували залізничну інфраструктуру, вдаривши по підстанціях. Через це низка поїздів прямувала із запізненням або зі зміненим маршрутом.