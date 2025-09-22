Російські війська обстріляли Запоріжжя авіабомбами

Російські військові в ніч на понеділок, 22 вересня, застосували безпілотники та авіабомби для атаки на Україну. Вибухи лунали у Запоріжжі, Сумах, а також на Київщині. Про це повідомили голови обласних військових адміністрацій.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що на світанку 22 вересня російські війська завдали щонайменше п’ять ударів авіабомбами по Запоріжжю. Під прицілом опинилися обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості.

Через атаку пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків, а також нежитлові приміщення. Загинули три людини, 20-річний чоловік та 16-річний хлопець отримали травми.

Крім цього, російські війська завдали удару по Київщині. Очільник Київської ОВА Микола Калашник зазначив, що через атаки виникли пожежі в кількох районах області. У Бориспільському районі внаслідок обстрілу виникли пожежі у приватних будинках та у триповерховому житловому будинку. Одна людина постраждала.

Також ворог атакував Суми ударними дронами. За даними в. о. міського голови Артема Кобзаря, російські військові били по промислових об’єктах та по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено балконні рами. Унаслідок атаки є постраждалий.

Нагадаємо, під ранок суботи, 20 вересня, російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різного типу та безпілотниками. Під ударом були Дніпро, Павлоград, Миколаїв, Київщина, Запоріжжя, Харківщина, Донеччина, Одещина, а також міста на заході країни. Загалом росіяни випустили 619 дронів та ракет.