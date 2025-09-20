Під ранок суботи, 20 вересня, російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різного типу та безпілотниками. Під ударом були Дніпро, Павлоград, Миколаїв, Київщина, Запоріжжя, Харківщина, Донеччина, Одещина, а також міста на заході країни. Про це повідомили влада регіонів, місцеві медіа та моніторингові канали.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що армія РФ влучила ракетою в житлову багатоповерхівку.

Станом на 07:30 було відомо про одного загиблого та 13 постраждалих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.



«Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік “важкий”», – написав керівник ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі та районі виникло кілька пожеж. Від ворожого удару понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.

Наслідки комбінованого удару РФ по Дніпру 20 вересня (Фото ОВА)

Оновлено о 09:15. Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 26, з них 14 перебувають у лікарні. Відомо про 55-річного чоловіка, який перебуває в тяжкому стані. У нього опіки 70% тіла.

Оновлено о 11:37. У Дніпрі 30 людей постраждали від ракетного удару РФ. У лікарнях перебувають 12.

Також РФ пошкодила одне з підприємств в Павлограді. На місці влучання спалахнула пожежа.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що країна-агресор атакувала місто дронами та ракетами. Попередньо постраждалих немає. Комунальні служби перевіряють на пошкодження житловий сектор.

Доповнено о 09:25. ДСНС повідомила, що вночі РФ атакувала ударними дронами фермерське господарство в Снігурівській громаді. Виникла пожежа складів, яку вже загасили рятувальники. Постраждалих немає.

Наслідки ворожої атаки зафіксували у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах Київщини.

За даними начальника ОВА Миколи Калашника, у Бориспільському районі пошкоджено близько 10 гаражних приміщень. В Обухівському районі унаслідок ворожої атаки загорівся приватний житловий будинок. У Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі загорілись п’ять автомобілів.

Наслідки ворожої атаки на Київську область 20 вересня (Фото Миколи Калашника)

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили над Львівщиною дві ворожі крилаті ракети. Попередньо обійшлось без жертв.

Оновлено о 08:40. У Хмельницькій ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі в одному з будинків виявили тіло 46-річного чоловіка. Ще двоє місцевих мешканців звернулися за медичною допомогою, без госпіталізації.



«За попередньою інформацією зруйновано два будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд. Усі відповідні служби працюють на місці події», – написав голова ОВА Сергій Тюрін.

Оновлено о 09:20. За інформацією керівника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, через атаку безпілотником у Ніжинському районі загинула 62-річна жінка. Пошкоджений житловий будинок – там сталася пожежа.

На Одещині через атаку дронів спалахнув склад на фермі й сталось руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою. Пожежники та добровольці ліквідували пожежу, пише ДСНС України.

Зауважимо, інформація про наслідки чергової російської атаки на Україну уточнюватиметься.

Карта прольоту ворожих ракет і дронів під час атаки в ніч на 20 вересня (Інфографіка ППО Радар)

