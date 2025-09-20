Рятувальники біля багатоповерхівки у Дніпрі, куди влучила російська ракета, 20 вересня 2025 рік

У ніч на суботу, 20 вересня, Росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА та ракети повітряного та наземного базування, загалом – 619 засобів повітряного нападу. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Починаючи з 20:00 19 вересня і до ранку 20 вересня росіяни запустили по Україні:

579 ударних БпЛА типу «шахед» і безпілотників-імітаторів різних типів із російських Курська, Брянська, Міллєрова, Орла, Шаталова, Приморсько-Ахтарська;

вісім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із російського Єйська, а також окупованого Криму;

32 крилаті ракети Х-101 із Саратовської області РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряні сили повідомляють, що під час атаки Росія вдалась до вже традиційної тактики одночасного удару по визначених об’єктах великою кількістю ракет і дронів.

«Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16», – зазначають військові.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряна оборона знешкодила 583 ворожі цілі:

552 БпЛА типу «шахед» і дронів-імітаторів різних типів;

дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

29 крилатих ракет Х-101.

Результати роботи ППО 20 вересня (Візуалізація ПС ЗСУ)

Влучання ракет та 23 ударних БпЛА зафіксували на десяти локаціях, уламки збитих дронів – також на десяти.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану атаку Росії. За його даними, під ударом були Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

«Ціллю ворога стала наша інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку», – написав він.



Наразі відомо про десятки поранених унаслідок обстрілу, а також трьох загиблих – у Дніпрі, на Хмельниччині та Чернігівщині. Більше про наслідки атаки читайте за посиланням.

Зеленський підкреслив, що кожен такий удар РФ – це «не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати інфраструктуру». На це повинна бути сильна міжнародна відповідь.

«Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Кожне обмеження Росії – це врятовані життя», – додав глава держави.