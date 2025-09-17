Частина рейсів «Укрзалізниці» прямують зміненими маршрутами

У ніч на середу, 17 вересня, російські війська атакували залізничну інфраструктуру, вдаривши по підстанціях. Через це низка поїздів прямує із запізненням або зі зміненим маршрутом. Про це повідомила «Укрзалізниця».

У результаті комплексної атаки ворога по підстанціях в ніч на 17 вересня затримається низка пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, компанія задіяла 20 резервних тепловозів. Деякі потяги диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження.

«Що стосується міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі та Перемишлі, ми вже на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координуємо пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль», – додають у дописі.



«Укрзалізниця» наголосила, що у приміському сполученні через атаку неможливо виконати кілька рейсів, а саме:

№6501/6592 Знамʼянка – ім. Шевченка – Черкаси;

№6503 Знамʼянка – Миронівка;

№6331 Знамʼянка – Помічна;

№6332 Колосівка – Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;

№6036 Помічна – Знамʼянка скорочено маршрут до ст.Сахарна.

Наразі триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, рух налагоджено в резервному форматі.

Також вночі російська армія масовано била дронами по Кіровоградщині. Внаслідок атаки російської армії по обʼєктах інфраструктури від електропостачання частково відключено обласний центр та 44 населених пункти області. Наслідки для критичної інфраструктури через обстріл зафіксували також на Черкащині.

Нагадаємо, у вівторок, 16 вересня, російські окупанти вчергове атакували Харків. Ворожий безпілотник влучив у будівлю місцевого навчального закладу