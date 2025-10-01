У Чернігівській області з 1 жовтня запровадили графіки відключень

У середу, 1 жовтня, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Внаслідок атаки в регіоні зникло енергопостачання, а влада запровадила графіки відключень.

Окупанти вдарили по Чернігівщині близько 16:00 1 жовтня. Зокрема, постраждав енергооб’єкт у місті Славутич, який підпорядковується Київській області, але розташований на території Чернігівщини.

Після атаки на область у низці міст зникло електропостачання. За даними пресслужби «Чернігівобленерго», внаслідок обстрілу без світла наразі перебувають 307 тис. споживачів.

«Вимушені констатувати, що ситуація в системі енергопостачання нашої області мегакритична! На жаль, наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми вимушені вдатися до крайніх заходів – введення Графіка погодинного відключення електропостачання (ГПВ)», – повідомили у пресслужбі «Чернігівобленерго».

Графік відключень буде діяти 1 жовтня з 20:00. Відключення будуть одразу в чотирьох черг. Згідно з графіком, кожна черга буде три години зі світлом, і шість – без нього.

Графіки відключень на Чернігівщині

Відключення триватимуть на час проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах. За даними «Чернігівобленерго», роботи з відновлення електромереж будуть цілодобовими.

Зазначимо, через обстріл енергооб'єкта в Славутичі також виникла надзвичайна ситуація на Чорнобильській АЕС. Внаслідок атаки на енергетику станція опинилася у блекауті.