Жителям прифронтових громад не обмежуватимуть електропостачання. Про це у вівторок, 7 жовтня, повідомив президент Володимир Зеленський після наради з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко.

За словами президента, рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення уже ухвалене.

Володимир Зеленський повідомив, що уряд виділив додаткові 1,5 млрд грн для захисту енергообʼєктів у прифронтових регіонах. Також сформовано резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання.

Окрім цього, невдовзі Кабмін ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів.

Під час наради президент також доручив уряду підготувати «конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів» у 2026 році.

«Важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб. Очікую урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня», – додав глава держави.

Раніше ZAXID.NET писав, що через масовані російські атаки по енергоінфраструктурі, Україна на третину збільшить імпорт природного газу.