У Миколаєві почав працювати новий водогін

У Миколаєві вперше з квітня 2022 року розпочалось централізоване постачання прісної води з новозбудованого водогону. Про це у вівторок, 7 жовтня, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За словами Олексія Кулеби, новий водогін протяжністю 136 км будували протягом року. Він має дві нитки 67,9 км кожна та насосні станції. У серпні новий водогін вперше протестували, а у вівторок, 7 жовтня, через нього почала надходити вода до споживачів.

«Система захищена від обстрілів, наскільки це можливо в умовах великої війни, кабельні лінії прокладені під землею, є укриття для персоналу, резервні генератори й сучасне обладнання», – повідомив Олексій Кулеба.

Вартість проєкту склала 6,3 млрд грн, що на 25% менше від початкової оцінки. Зекономлені 2,5 млрд грн спрямують на будівництво інших об’єктів водопостачання для громад на Миколаївщині, Одещині, Вінниччині, Дніпропетровщині та Полтавщині.

За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, поки що воду з крана пити не можна, але поступово її якість покращуватиметься.

«Вода поступово змінюватиметься на краще. Завдяки підтримці міжнародних партнерів ми провели ще один комплекс робіт на об’єктах водоканалу. Триває промивання мереж. Найближчим часом будемо відкривати гідранти, тому не дивуйтеся, якщо побачите “витоки”. Це планові роботи, не аварії», – повідомив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, 12 квітня 2022 року російські військові вдарили по магістральному водогону Дніпро-Миколаїв, з якого жителям міста постачалась вода. Внаслідок атаки у місті майже місяць було відсутнє водопостачання, після цього у Миколаєві почали подавати воду з річки.