Відновити водопостачання обіцяють до кінця доби

У четвер, 26 червня, частина мешканців Залізничного та Шевченківського районів Львова залишилися без водопостачання через аварійний витік води на магістральному водогоні у селі Домажир Івано-Франківської громади.

Як повідомили у львівській мерії, на магістральному водогоні у селі Домажир стався витік, там працюють аварійні бригади.

«За інформацією ЛМКП “Львівводоканал”, станом на зараз води немає у мешканців частини Залізничного і Шевченківського районів Львова. Ремонтні бригади підприємства вже працюють над усуненням пошкодження. Роботи планують завершити ближче до ночі, після чого водопостачання відновлять», – сказано в повідомленні мерії.

Перелік вулиць, які тимчасово залишилися без води можна переглянути за посиланням.