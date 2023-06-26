Зловмисник переконав маму продати її 11-місячного сина для усиновлення

На українсько-словацькому кордоні затримали 43-річного мешканця Закарпаття, який намагався за 25 тис. доларів продати дитину у країну ЄС. З цієї суми матері дитини він пропонував 5 тисяч, решту – його заробіток. Він міг виїхати за кордон як член благодійної організації.

«Житель Закарпаття підшукував батьків із маленькими дітьми та переконував продати їх для усиновлення в одну з країн Євросоюзу. Чоловік мав досвід роботи в освітніх закладах. Під час спілкування з батьками – потенційними продавцями – наводив достатньо аргументів, чому дитині в умовах війни буде краще виїхати з країни», – повідомила 26 червня Закарпатська обласна прокуратура.

Підозрюваний знайшов маму з Житомира, якій за продаж 11-місячного сина обіцяв 5 тис. доларів і вже навіть надав аванс – 1 тисячу. Загалом успішна оборудка з дитиною повинна була принести 25 тис. доларів заробітку.

Чоловіка затримали у суботу, 24 червня, на українсько-словацькому кордоні разом його дружиною, там був і хлопчик з мамою, якого хотіли продати. Вони намагалися перетнути контрольний пункт пропуску «Малі Селменці».

«Закарпатець підшуковував жінок, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, та схиляв їх до продажу дітей. Він забезпечував їх проживання у готелі та доставку в пункт пропуску через кордон. Мати повинна була встановленим порядком перетнути кордон та передати на суміжній стороні дитину спільникам злочину», – повідомляє ДПСУ.

У поліції додали, що затриманий був членом благодійної організації, тому міг вільно перетинати кордон.

«За силової підтримки бійців КОРД його було затримано на території пункту пропуску "Малі Селменці". Гроші за незаконну операцію вилучено у якості речових доказів. У двох помешканнях причетного до вчинення злочину та його авто Dacia проведено обшуки, звідки вилучено записи про таку незаконну діяльність, печатки та розписку про перерахування коштів», – повідомили у поліції Закарпаття.

фото поліції та прокуратури

Зловмисника затримали і повідомили йому про підозру у торгівлі малолітніми дітьми з метою експлуатації за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 149 КК України). Запобіжний захід йому обрали тримання під вартою з можливістю внесення застави. Викриття і затримання проводили прокурори, слідчі СБУ, оперативники міграційної поліції та прикордонного загону.