Вихователь Чинадіївського дитячого будинку Денис Вароді спробував продати чужу дитину за кордон

У середу, 28 червня, стало відомо ім’я підозрюваного у спробі продати чужу дитину за кордон на Закарпатті. За даними одразу низки ЗМІ, йдеться про вихователя Чинадіївського дитячого будинку Дениса Вароді.

Про те, що поліцейські затримали саме Дениса Вароді, повідомив журналіст Віталій Глагола, а також видання «Закарпаття 24» та «Суспільне» з посиланням на власні джерела. Відомо, що чоловік також очолює благодійний фонд «Серце з любов’ю».

43-річний чоловік намагався продати чужу дитину у одну з країн ЄС за 25 тис. доларів – з цієї суми він запропонував матері хлопчика 5 тис. доларів. Його затримали 24 червня у пункті пропуску «Малі Селменці», що на кордоні із Словаччиною.

За даними правоохоронців, житель Закарпаття підшукував батьків із маленькими дітьми, які перебувають у скрутному становищі, та переконував продати дітей для усиновлення в одну з країн Євросоюзу. Чоловік мав досвід роботи в освітніх закладах. Під час спілкування з батьками – потенційними продавцями – він наводив багато аргументів, чому дитині в умовах війни буде краще виїхати з країн.

Зловмисника затримали і повідомили йому про підозру у торгівлі малолітніми дітьми з метою експлуатації за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 149 КК України). Запобіжний захід йому обрали тримання під вартою з можливістю внесення застави.