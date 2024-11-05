Найкраще, коли боргів за комуналку немає, та що робити, коли немає змоги заплатити все одразу або борг - помилковий

Законодавство передбачає, що люди, які мають борги за комуналку, не можуть претендувати на субсидію для оплати комунальних послуг. Проте Пенсійний фонд України роз’яснив, хто з боржників все ж може отримати субсидію.

Коли борги заважають оформити субсидію

Житлова субсидія не призначається, коли заборгованість:

за житлово-комунальні послуги – прострочена на понад три місяці;

за витрати на управління багатоквартирним будинком – виникла протягом трьох років;

перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 680 грн.

Коли субсидію можна оформити попри борги

Найкраще буде погасити заборгованість і тоді подати документи в ПФУ для оформлення субсидії. Проте якщо такої можливості зараз немає або заборгованість нарахована надавачем комунальних послуг помилково, вихід із ситуації є.

Кожен, у кого є борг за комуналку, може звернутися до компанії, що надає послуги, і оформити договір про реструктуризацію боргу. Із цим договором можна звернутися у ПФУ за оформленням субсидії.

Також після відмови у призначенні житлової субсидії через наявність боргів за компослуги, людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії на ті послуги, вказавши перелік послуг, за якими заборгованість з оплати відсутня.

Коли ж заборгованість нарахована помилково і ви оскаржуєте її через суд, то ухвала про відкриття провадження у справі буде для ПФУ документом, що дозволить оформити вам субсидію.

У такому випадку житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону. Якщо після двох місяців відсутність заборгованості підтверджено, житлова субсидія призначається з місяця, що настає за тим, у якому до органу Пенсійного фонду України надійшло документальне підтвердження.

У Пенсійному фонді також нагадують, що питання про причини виникнення і порядок погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг слід вирішувати з підприємствами-надавачами послуг, які здійснюють облік такої заборгованості.