Мешканці Львівщини торік отримали субсидій на понад 1,2 млрд грн
Загалом західні області отримали субсидій на понад 6,25 млрд грн
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У 2023 році понад 165,5 тис українських домогосподарств на підконтрольних Україні територіях отримали близько 20,8 млрд грн субсидій на оплату комунальних послуг. У західному регіоні по сумі виплачених субсидій лідирують Львівщина і Хмельниччина, пише NV з посиланням на Пенсійний фонд України.
За даними ПФУ, домогосподарства у Львівській області отримали субсидій на 1,2 млрд грн. На другому місці – домогосподарства Хмельниччини, що отримали 1,032 млрд грн субсидій.
В інших західних областях сума виплачених у 2023 році субсидій була такою:
- Івано-Франківська – 894,4 млн грн;
- Тернопільська – 792,38 млн грн;
- Рівненська – 790,7 млн грн;
- Волинська – 712,1 млн грн;
- Чернівецька – 440,1 млн грн;
- Закарпатська – 380,56 млн грн.
Разом мешканці заходу України отримали понад 6,2 млрд грн субсидії.
Нагадаємо, що з 1 травня 2024 року в Україні змінились правила нарахування субсидій.