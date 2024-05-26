Торік держава виплатила українцям понад 20 млрд грн субсидій

У 2023 році понад 165,5 тис українських домогосподарств на підконтрольних Україні територіях отримали близько 20,8 млрд грн субсидій на оплату комунальних послуг. У західному регіоні по сумі виплачених субсидій лідирують Львівщина і Хмельниччина, пише NV з посиланням на Пенсійний фонд України.

За даними ПФУ, домогосподарства у Львівській області отримали субсидій на 1,2 млрд грн. На другому місці – домогосподарства Хмельниччини, що отримали 1,032 млрд грн субсидій.

В інших західних областях сума виплачених у 2023 році субсидій була такою:

Івано-Франківська – 894,4 млн грн;

Тернопільська – 792,38 млн грн;

Рівненська – 790,7 млн грн;

Волинська – 712,1 млн грн;

Чернівецька – 440,1 млн грн;

Закарпатська – 380,56 млн грн.

Разом мешканці заходу України отримали понад 6,2 млрд грн субсидії.

Нагадаємо, що з 1 травня 2024 року в Україні змінились правила нарахування субсидій.