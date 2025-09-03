Тарифи зросли для обленерго, що може опосередковано вплинути на населення

У вересні набули чинності нові тарифи на розподіл електроенергії для операторів системи розподілу. І хоч це не стосується зростання цін на світло безпосередньо для споживачів, вони все ж можуть відчути подорожчання, пише «Перший бізнесовий».

Тарифи для населення

Уряд продовжив дію фіксованих тарифів на електроенергію для населення. У вересні ціна становить 4,32 грн за кВт-год. Тариф діятиме щонайменше до кінця жовтня. Власники двозонних лічильників, як і раніше, платитимуть за користування електроенергією в нічні години удвічі менше.

У випадку накопичення боргу за електроенергію на понад три місяці, домогосподарство може втратити право на субсидію.

Для кого зросли тарифи

Водночас уряд затвердив нові тарифи на розподіл електроенергії для операторів розподілу – обленерго. Найбільше зростання тарифів зафіксовано для підприємств, підключених до мереж другого класу напруги.

Тарифи різняться за регіонами. У деяких регіонах ціна за розподіл зросла на понад 40%. Наприклад, для «Хмельницькобленерго» тариф піднявся з 2 213 грн до 3 109 грн за МВт-год, а для «Рівнеобленерго» – з 1 528 грн до 2 270 грн.

Це означає, що виробники, логістичні компанії та сфера послуг змушені переглядати свої бюджети, що може позначитися на кінцевих цінах для споживачів.

Коригування

Водночас уряд анонсував окремий підхід до прифронтових областей – Запорізької, Харківської, Сумської та Миколаївської. Там тарифи можуть бути скориговані з урахуванням пошкодженої інфраструктури та обмеженого доступу до енергоресурсів.