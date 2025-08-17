Востаннє тариф на електроенергію в Україні піднімали більше року тому

В Україні 1 жовтня 2025 року переглянуть тарифи на електроенергію. До того часу діятиме ціна 4,32 грн за 1 кВт*год . Про це повідомляє сайт oboz.ua.

Чи зросте тариф, чи залишиться таким же, як зараз, наразі невідомо. Додамо, що до 4,32 грн за 1 кВт*год тариф зріс ще з 1 червня 2024 року. Під час наступних переглядів його не змінювали.

Скільки українці витрачають на світло

В середньому, сім’я з трьох людей, згідно з нормативами споживання, витрачає за місяць 165 кВт*год на місяць, що обходиться в 712,8 грн.

Щоб платити менше, в міністерстві енергетики радять встановлювати двозонні лічильники та користуватися «нічним тарифом». Цей тариф діє з 23:00 до 7:00 і становить 2,16 грн/кВт*год.

Також є тризонні лічильники, за ними тарифи такі:

з 23:00 до 7:00 (нічний) – 1,728 грн/кВт*год;

7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (напівпіковий) – 4,34 грн/кВт*год;

8:00-11:00/20:00-22:00 (піковий) – 6,48 грн/кВт*год.

Тризонний лічильник слід встановлювати, тільки якщо ви споживаєте багато електроенергії і можете контролювати період споживання, наприклад, не користуватися струмом з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00.