Завдяки системі е-квитка перевізники отримують обліковану виручку

Львівські депутати проголосували за зміну моделі фінансування роботи електронного квитка. За відповідну ухвалу депутати проголосували в четвер, 24 липня.

За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олега Забарила, наразі всі витрати на функціонування системи – оплата праці контролерів, еквайринг, обслуговування хмарного середовища та інші супутні послуги – повністю покриваються з міського бюджету. Нова модель передбачає, що частину цих витрат поступово почнуть оплачувати перевізники. Зокрема, перевізники платитимуть частку оператору – «Львівавтодору».

«Завдяки впровадженню е-квитка місто вперше отримало достовірні дані про пасажиропотік, а перевізники – чесну та обліковану виручку. Після перегляду тарифів у червні фінансові можливості перевізників суттєво зросли, і це дає підстави для переходу до гібридної моделі фінансування системи е-квитка. Ми пропонуємо, щоб частину витрат, які зараз покриваються виключно з бюджету міста, перевізники почали оплачувати самостійно – зі своєї виручки. Якщо перевізник отримує кошти за проїзд, логічно, що саме він має оплачувати послугу зі збору цих коштів оператору системи – “Львівавтодору”. Місто й надалі фінансуватиме частину витрат, однак наше завдання – поступово зменшити навантаження на бюджет», – розповів Олег Забарило.

Це рішення не вплине на тарифи для пасажирів. Олег Забарило додав, що це рішення – планове і обговорене з перевізниками тоді, коли вони вимагали підвищення тарифів. Нова система фінансування роботи е-квитка запрацює з 1 серпня.

Додамо, що на міських маршрутах у Львові працюють вісім компаній-перевізників. Більшу частину маршрутів обслуговують комунальні АТП-1 і «Львівелектротранс».

Нагадаємо, що систему е-квитка у Львові запустили в грудні 2023 року. Серед іншого, завдяки цій системі місто вперше отримало статистику поїздок, а перевізники – обліковану виручку.