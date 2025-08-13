Львів'янин отримував гроші від закладу громадського харчування під час блекаутів

Поліцейські викрили колишнього інспектора енергонагляду ПрАТ «Львівобленерго», який під час відключень світла у Львові допомагав красти електроенергію для закладу громадського харчування. Чоловік за гроші збільшив потужність споживання електроенергії в закладі громадського харчування з 8 кВт до 34 кВт. Пресслужба поліції Львівської області у середу, 13 серпня, розповіла, що львів'янину загрожує до 15 років в'язниці.

«Колишній інспектор енергонагляду, маючи багаторічний досвід роботи, за допомогою власного ноутбука несанкціоновано втрутився в роботу електролічильника, встановленого в одному з закладів громадського харчування. Фігурант змінив налаштування приладу та зняв відмітку про обмеження споживання електричної енергії, а також відмітку автоматичного вимкнення», – повідомили поліцейські.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури розповіла, що послугами колишнього інспектора користувалася піцерія на Майорівці.

Через незаконне втручання в роботу електролічильника постачальник електроенергії зазнав значних збитків. Поліцейські не називають суму.

Львів'янин отримав підозру за статтею про несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем (ч. 5 ст. 361 ККУ). Санкція статті передбачає від десяти до 15 років позбавлення волі та заборону обіймати певні посади. Поліцейські скерували обвинувальний акт до суду.