На Буковині через негоду у понад 40 містах і селах аварійно відключили електрику. Так, без електропостачання залишилися майже 25 тисяч споживачів. Також в Чернівцях виникла надзвичайна ситуація з насосною станцією. Її відімкнули через сильний наплив води, повідомили в Чернівецькому водоканалі.

«Сильні опади перевантажили каналізаційні та дренажні системи. Через підтоплення довелося тимчасово зупинити насосну станцію. Фахівці вже працюють на місці та робить усе можливе для усунення наслідків», – зазначили в «Чернівціводоканал».

Відключення електропостачання в області сталися через аварійні вимкнення, короткі замикання, обриви, падіння дерев на лінії та технічні несправності, повідомили в АТ «Чернівціобленерго» в п’ятницю, 18 липня. Наразі фахівці намагаються усунути усі аварійні ситуації, щоб до кінця дня відновити електропостачання.

Наразі електрики немає в споживачів у таких містах, селах і хуторах:

Герцаївська дільниця – відключені 2933 споживачі

Валень,

частково Хряцька,

Канатівка,

частково Горбово,

Виноградове,

Луковиця,

Мала Буда,

Велика Буда,

Круп’янське,

Королівка (Годинівка, Байраки частково),

Підвальне,

Петрашівка,

Буківка.

Глибоцька дільниця – 1883 споживачі

Волока,

Луківці.

Заставнівська дільниця – 939 споживачі

Баламутівка (Онут частково),

Кельменецька дільниця – 1742 споживачі

Бузовиця,

Дністрівка,

Майорівка,

Атаки,

Комарів,

Іванівці частково.

Кіцманська дільниця – 4343 споживачі

Валява,

Кіцмань,

Витилівка,

Кіцмань,

Валяво,

Задубрівка,

Горішні Шерівці,

Шубранець частково,

Лужани,

Мамаївці.

Сокирянська дільниця – 4731 споживач

Волошково,

Сокиряни частково.

Сторожинецька дільниця – 6181 споживач

Верхні Петрівці та Нижні Петрівці,

Їжівці,

Великий Кучурів (Годилів),

Кам’яна,

Снячів,

Тисовець,

Червона Діброва,

Комарівці,

Зруб-Комарівці,

Давидівка частково.

Чернівецька дільниця – 1851 споживач

Відключення є і на підстанції «Прут», яка живить частину мікрорайонів, зокрема вулицю Рівненську, район Майдану та прилеглі території.