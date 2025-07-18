На Буковині через негоду без електрики залишилися 25 тисяч споживачів
У Чернівецькому водоканалі відключили насосну станцію через сильні потоки води
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На Буковині через негоду у понад 40 містах і селах аварійно відключили електрику. Так, без електропостачання залишилися майже 25 тисяч споживачів. Також в Чернівцях виникла надзвичайна ситуація з насосною станцією. Її відімкнули через сильний наплив води, повідомили в Чернівецькому водоканалі.
«Сильні опади перевантажили каналізаційні та дренажні системи. Через підтоплення довелося тимчасово зупинити насосну станцію. Фахівці вже працюють на місці та робить усе можливе для усунення наслідків», – зазначили в «Чернівціводоканал».
Відключення електропостачання в області сталися через аварійні вимкнення, короткі замикання, обриви, падіння дерев на лінії та технічні несправності, повідомили в АТ «Чернівціобленерго» в п’ятницю, 18 липня. Наразі фахівці намагаються усунути усі аварійні ситуації, щоб до кінця дня відновити електропостачання.
Наразі електрики немає в споживачів у таких містах, селах і хуторах:
- Герцаївська дільниця – відключені 2933 споживачі
Валень,
частково Хряцька,
Канатівка,
частково Горбово,
Виноградове,
Луковиця,
Мала Буда,
Велика Буда,
Круп’янське,
Королівка (Годинівка, Байраки частково),
Підвальне,
Петрашівка,
Буківка.
- Глибоцька дільниця – 1883 споживачі
Волока,
Луківці.
- Заставнівська дільниця – 939 споживачі
Баламутівка (Онут частково),
- Кельменецька дільниця – 1742 споживачі
Бузовиця,
Дністрівка,
Майорівка,
Атаки,
Комарів,
Іванівці частково.
- Кіцманська дільниця – 4343 споживачі
Валява,
Кіцмань,
Витилівка,
Кіцмань,
Валяво,
Задубрівка,
Горішні Шерівці,
Шубранець частково,
Лужани,
Мамаївці.
- Сокирянська дільниця – 4731 споживач
Волошково,
Сокиряни частково.
- Сторожинецька дільниця – 6181 споживач
Верхні Петрівці та Нижні Петрівці,
Їжівці,
Великий Кучурів (Годилів),
Кам’яна,
Снячів,
Тисовець,
Червона Діброва,
Комарівці,
Зруб-Комарівці,
Давидівка частково.
- Чернівецька дільниця – 1851 споживач
Відключення є і на підстанції «Прут», яка живить частину мікрорайонів, зокрема вулицю Рівненську, район Майдану та прилеглі території.