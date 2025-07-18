Внаслідок сильних дощів підтоплено дорогу в селі Гринява Верховинського району

Внаслідок сильних дощів підтоплено дорогу в селі Гринява Верховинського району. Без транспортного сполучення залишилися мешканці трьох сіл Білоберізької громади.

Відео з місця події оприлюднила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук. За її словами, без доїзду залишаються близько 1 тис. мешканців.

«Підтоплення дороги призвело до тимчасового припинення транспортного сполучення з селами Грамотне, Стовпні та Пробійнівка Білоберізької громади. Після спаду води ДП “Дороги Прикарпаття” розпочнуть ліквідацію наслідків негоди для відновлення проїзду. Вже підготовлена необхідна техніка», – написала у фейсбуці Святлана Онищук.

За інформацією Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, через сильні опади 18-19 липня на річках басейну Дністра та Прута очікують паводок з підвищенням рівнів води на окремих ділянках до 2,5 м. Через ймовірність часткового затоплення сільськогосподарських угідь та об'єктів прирічкової інфраструктури, на Прикарпатті оголошено жовтий рівень небезпеки.