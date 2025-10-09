Від початку 2025 року Україна закупила 4,58 млрд кубометрів газу в зовнішніх постачальників

Російські удари 3 жовтня знищили 60% внутрішнього видобутку природного газу України. Це змусить країну витратити 1,9 млрд євро на імпорт палива, щоб пережити зиму. Про це у четвер, 9 жовтня, повідомило агентство Bloomberg.

За словами джерел видання, Київ на початку цього тижня повідомив союзникам, що масований обстріл Росії 3 жовтня по Харківській і Полтавській областях вивів з ладу близько 60% видобутку газу країни. Якщо атаки триватимуть, до кінця березня Україні доведеться купити близько 4,4 млрд м3 газу майже за 2 млрд євро, що становить приблизно 20% річного споживання країни.

Крім цього, після ударів Україна терміново звернулася до партнерів за обладнанням для ремонту енергосистеми і знову наголосила на запитах про додаткову ППО для захисту енергооб'єктів.

Відомо, що від початку 2025 року Україна закупила 4,58 млрд м3 газу в зовнішніх постачальників, із них 3,67 млрд – після завершення минулого опалювального сезону.

«Хоча Київ оцінював потребу імпорту до кінця року в 5,8 млрд м3, цього тижня він повідомив союзникам, що через атаки Росії ця цифра може зрости», – додають у повідомленні.

Точний обсяг імпорту залежатиме від швидкості ремонту пошкоджених об'єктів і наслідків можливих подальших ударів.

Варто зазначити, що «Нафтогаз» коментувати цю інформацію агентству відмовився.

Нагадаємо, 7 жовтня повідомляли, що через масовані російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі, Києву доведеться збільшити імпорт природного газу приблизно на 30%. Для закупівлі природного газу Україна залучила позики на 500 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку та на 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку.