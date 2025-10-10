Міські ТЕЦ поки не можуть працювати на повну потужність через ліміти газу

Львів готується до зими та можливих знеструмлень. Від завтра місто переходить у режим тестування альтернативних джерел, під час якого перевірять всі ресурси, механізми, забезпечення й оперативність. Опалювальний сезон у місті не розпочнуть у найближчі тижні. Про це на брифінгу 10 жовтня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Зима може бути складною. Сьогоднішня ніч у Києві це вкотре довела. Від завтра переводимо Львів у режим тестування. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту», – зазначив мер Львова.

За його словами, на вихідних відключать світлофори від основного живлення і переведуть на альтернативне, щоб переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть.

Також тестуватимуть твердопаливні котли в школах і лікарнях, використання дизель-генераторів, де це можливе, перевірять системи постачання води, електрики, газу, функціонування громадського транспорту, зв’язку та всього, що важливе для міста.

Міський голова повідомив, що поки що опалювальний сезон у Львові не розпочнуть.

«Що стосується опалення – справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. На жовтень ліміт газу є 8 млн м3. Щоб повноцінно пройти осінньо-зимовий період з жовтня, треба ще 10 млн. Їх немає. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно, аби взимку тепло таки було», – заявив Андрій Садовий.

За заявками тепло подали в школи, садочки, лікарні. Поки нема лімітів, місто не може запускати ТЕЦ-1 і ТЕЦ-2 на повну потужність. Мер Львова закликав львівʼян організувати альтернативні джерела тепла.