Росіяни влучили в житловий будинок у Печерському районі Києва

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня, російські війська масовано атакували ракетами та дронами українські міста. Під ударами опинилися Київ, Кременчук, Дніпро та Запоріжжя.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що вночі ворог атакував столицю ударними дронами та ракетами. Через це у місті виникли проблеми з електропостачанням, зокрема, без світла залишився лівий берег міста. Крім цього, росіяни влучили в житловий будинок у Печерському районі. Наразі відомо про щонайменше 12 постраждалих, 8 із них госпіталізували. Під час обстрілу було також пошкоджено житловий будинок у Голосіївському районі, а в Деснянському районі уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.

Через знеструмлення метрополітен у Києві працюватиме за зміненим маршрутом:

на червоній лінії поїзди курсуватимуть між станціями «Академмістечко»-«Арсенальна»;

на зеленій – між станціями «Сирець»-«Кловська»;

на синій – без змін.

Майже 28 тис. родин знеструмлені в Броварському та Бориспільському районах Київщини. У населених пунктах розгортають пункти незламності, а об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переводять на генератори.

Війська Росії також завдали ударів по Запоріжжю, внаслідок обстрілу загинув 7-річний хлопчик. В обласній військові адміністрації зазначили, що зафіксували пошкодження газової інфраструктури.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському та на Криворіжжі. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура. Тоді як у Сумській області запровадили графік аварійних відключень світла через ворожі атаки.

Нагадаємо, російські удари 3 жовтня знищили 60% внутрішнього видобутку природного газу України. Це змусить країну витратити 1,9 млрд євро на імпорт палива, щоб пережити зиму.