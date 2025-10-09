Російська атака спричинила масштабні пожежі на Одещині, є постраждалі
Вогонь охопив портову інфраструктуру, де зберігалися контейнери з продуктами цивільного вжитку
У ніч на четвер, 9 жовтня, російські окупанти завдали ударів безпілотниками по території Одеської області. Внаслідок атаки відомо про щонайменше 5 осіб, зайнялися масштабні пожежі, повідомили у пресслужбі ДСНС.
Про групу ворожих безпілотників, яка рухається в напрямку Одещини, у пресслужбі Повітряних сил повідомили близько 00:45 9 жовтня. Згодом в Одесі та області повідомили про вибухи.
Внаслідок російської атаки на Одещині загорілися два житлових будинки, чотири приватних помешкання, а також адміністративна будівля та АЗС. Крім того, постраждала портова інфраструктура.
«Горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами й деревними паливними пелетами», – повідомили у пресслужбі ДСНС.
Внаслідок атаки, за попередніми даними, постраждали п’ятеро людей. Інформації про загиблих не надходило.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через російські удари є перебої зі світлом в області. За його словами, внаслідок нічної атаки без електропостачання залишилися понад 30 тис. користувачів.