Внаслідок атаки зайнялася пожежа у портовій інфраструктурі

У ніч на четвер, 9 жовтня, російські окупанти завдали ударів безпілотниками по території Одеської області. Внаслідок атаки відомо про щонайменше 5 осіб, зайнялися масштабні пожежі, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Про групу ворожих безпілотників, яка рухається в напрямку Одещини, у пресслужбі Повітряних сил повідомили близько 00:45 9 жовтня. Згодом в Одесі та області повідомили про вибухи.

Внаслідок російської атаки на Одещині загорілися два житлових будинки, чотири приватних помешкання, а також адміністративна будівля та АЗС. Крім того, постраждала портова інфраструктура.

«Горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами й деревними паливними пелетами», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Внаслідок атаки, за попередніми даними, постраждали п’ятеро людей. Інформації про загиблих не надходило.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через російські удари є перебої зі світлом в області. За його словами, внаслідок нічної атаки без електропостачання залишилися понад 30 тис. користувачів.