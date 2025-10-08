Пояснюємо, що означає оновлення ГПВ для споживачів

У жовтні обленерго по всій Україні повідомили про зміну графіків погодинного відключення електроенергії. Зокрема, таке повідомлення ще 1 жовтня з'явилося на сайті «Львівобленерго». Що це означає для споживачів і чи будуть в Україні вимикати світло восени, читайте на ZAXID.NET.

Що зміна графіків означає для споживачів

Згідно з інструкцією від «Укренерго», графіки погодинного відключення електроенергії складаються на пів року на основі замірів зимового і літнього навантаження на електромережу. Саме через це обленерго склали нові графіки на наступні пів року – осінньо-зимовий період.

Для споживачів це означає лише те, що через оновлення графіків за деякими адресами може змінитися черга відключень. Наявність графіків сама по собі не означає, що в Україні скоро розпочнуть масово вимикати світло.

У «Львівобленерго» пояснюють, що у випадку, коли графіки будуть застосовувати, тобто буде реальна потреба у вимкненні електроенергії, про це споживачам повідомлять додатково.

Чи будуть вимкнення електроенергії

Окрім зміни ГПВ, обленерго закликали споживачів економно використовувати електроенергію в пікові години навантаження – з 10:00 до 22:00. Це, говорять зокрема в «Львівобленерго», пов’язано зі значним похолоданням. Разом з тим, тривають масштабні комбіновані атаки Росії на Україну, серед іншого, на енергетичну та газову інфраструктуру. Саме ці удари є основною загрозою, що може призвести до масштабних відключень електроенергії.

Проте, говорять в «Укренерго», пише сайт Oboz.ua, українська енергосистема має можливість уникнути ГПВ.

«Якщо не буде нових системних атак на енергооб'єкти, є всі підстави розраховувати на проходження зимового сезону без обмежень споживання електроенергії. Загалом енергосистема планово готується до зими, але її успішна робота залежатиме від інтенсивності ворожих ударів і швидкості проведення відновлювальних робіт», – сказали в «Укренерго».

Водночас генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко на своїй фейсбук-сторінці закликав українців та бізнес підготуватися до можливих відключень електроенергії восени, адже російські удари по енергетичній інфраструктурі України спрогнозувати неможливо. Водночас він додав, що зараз ситуація контрольована і про «блекаути» не йдеться, проте краще бути готовим, аніж ні.