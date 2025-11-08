Через нічну російську атаку в Україні зупинилися всі ТЕС «Центренерго»
«Центренерго» повідомили про нульову генерацію станом на 8 листопада
До теми
Внаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч на 9 листопада в Україні зупинилися всі теплоелектростанції. Про це повідомили у пресслужбі ПАТ «Центренерго».
У пресслужбі компанії повідомили про наймасованіший удар по українських ТЕС від початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, росіяни атакували дронами та ракетами відновлені після торішньої атаки станції.
«Ми зупинилися… Нині – нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!», – повідомили у пресслужбі «Центренерго».
У компанії наголосили, що ТЕС не є військовими об’єктами, а на них працюють цивільні українці. У пресслужбі «Центренерго» додали, що росіяни завдали одночасного удару по всій тепловій генерації.
Зазначимо, до складу «Центренерго» входять:
- Трипільська ТЕС у місті Українка на Київщині,
- Зміївська ТЕС у селищі Слобожанське Харківській області,
- Вуглегірська ТЕС у місті Світлодарськ у Донецькій області (тимчасово окупована).
Загальна встановлена потужність виробничих активів складає близько від 14% від загальної потужності електростанцій України.
Нагадаємо, у ніч на 8 листопада росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Через це у низці областей запроваджували аварійні відключення електроенергії