За даними компанії, загоряння є на всіх теплоелектростанціях «Центренерго»

Внаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч на 9 листопада в Україні зупинилися всі теплоелектростанції. Про це повідомили у пресслужбі ПАТ «Центренерго».

У пресслужбі компанії повідомили про наймасованіший удар по українських ТЕС від початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, росіяни атакували дронами та ракетами відновлені після торішньої атаки станції.

«Ми зупинилися… Нині – нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!», – повідомили у пресслужбі «Центренерго».

У компанії наголосили, що ТЕС не є військовими об’єктами, а на них працюють цивільні українці. У пресслужбі «Центренерго» додали, що росіяни завдали одночасного удару по всій тепловій генерації.

Зазначимо, до складу «Центренерго» входять:

Трипільська ТЕС у місті Українка на Київщині,

Зміївська ТЕС у селищі Слобожанське Харківській області,

Вуглегірська ТЕС у місті Світлодарськ у Донецькій області (тимчасово окупована).

Загальна встановлена потужність виробничих активів складає близько від 14% від загальної потужності електростанцій України.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Через це у низці областей запроваджували аварійні відключення електроенергії