Пошкоджена багатоповерхівка у Дніпрі

У ніч на 8 листопада російська армія завдала масованої атаки по Дніпру. Відомо про двох загиблих та понад десятьох поранених.

За даними рятувальників, російський безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, через що сталося руйнування квартир з четвертого по шостий поверх. Рятувальники ліквідували пожежу, яку виникла.

«Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 28 людей, серед них – п’ятеро дітей. А також у квартирі на п’ятому поверсі виявлено тіло жінки», – повідомили рятувальники.

За даними ДСНС, за медичною допомогою звернулися 10 людей, у тому числі двоє дітей. Шістьох постраждалих, серед яких одна дитина, госпіталізували. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що росіяни здійснили ракетно-дронову атаку на область.

За його даними, в дніпровській багатоповерхівці зруйновані квартири у двох під’їздах з другого по шостий поверх.



«Загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро – госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості. Також в місті пошкоджена інфраструктура», – написав Гайваненко.

Також у Самарівському районі постраждали троє людей. До лікарні госпіталізували 55-річного чоловіка в стані середньої тяжкості. Рятувальники загасили пожежу в приватному будинку.

У Павлограді через російську атаку пошкоджене підприємство, горів гараж. На Синельниківщині – понівечені інфраструктура, авто.

Росіяни також били FPV-дронами та артилерією по райцентру Нікопольщини.

В «Укрзалізниці» повідомили про зміни в русі приміських поїздів на Дніпропетровщині через пошкодження залізничної інфраструктури вночі 8 листопада.

Тимчасово не курсуватимуть приміські потяги:

№6272 Синельникове-1 – Павлоград-1,

Синельникове-1 – Павлоград-1, №6277 Павлоград-1 – Синельникове-1.

Оновлено. О 10:11 Владислав Гайваненко повідомив, що кількість загиблих внаслідок атаки на Дніпро зросла до двох. Тіло ще однієї жінки з-під завалів дістали рятувальники.

За оновленими даними, постраждали 12 людей. Семеро потерпілих перебувають у лікарні.

Нагадаємо, через російський обстріл Синельниківського району на Дніпропетровщині 4 листопада загинули двоє чоловіків, один з них – поліцейський. Ще четверо людей, у тому числі співробітник поліції, отримали поранення.