Воєнний злочин росіяни здійснили 3 листопада у населеному пункті Кругляківка

Російські військові вдарили безпілотником по цивільних українцях, які рухалися дорогою в селі Кругляківка на Харківщині під білим прапором. Про це у вівторок, 4 листопада, повідомила 77-ма окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За словами військових, черговий воєнний злочин росіяни здійснили 3 листопада у населеному пункті Кругляківка Харківської області. Того дня окупанти вдарили безпілотником по цивільних мешканцях, які рухалися дорогою під білим прапором. Унаслідок атаки було вбито двох беззбройних людей і собаку. У дописі наголошують, що жодних військових об’єктів чи позицій поруч не було.