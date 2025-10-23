Російські військові 20 жовтня розстріляли щонайменше п’ятьох цивільних жителів у селі Званівка Бахмутського району на Донеччині. Про це у четвер, 23 жовтня, повідомила Донецька обласна прокуратура.

Як стало відомо, 20 жовтня у селі Званівка подружжя та їх дорослий син переховувалися у підвалі приватного будинку, в той час, як молодший син пішов до сусідів, аби принести воду. Невдовзі російські військовослужбовці увірвалися до сховища, де перебувала родина та почали допитувати їх про місцезнаходження українських бійців. Не отримавши від них жодної інформації, окупанти пішли. Проте, один із росіян повернувся та відкрив вогонь з автоматичної зброї по цивільних.

«Коли 57-річна потерпіла отямилась, то побачила рідних вбитими. Переймаючись за молодшого сина, мати пішла до сусіднього підвалу, де виявила його тіло поруч із розстріляними сусідами - 62-річною жінкою і її 30-річним сином», – розповідають у прокуратурі.

Постраждала з вогнепальним пораненням щелепи дісталася до підконтрольної Україні території, звідки її доправили до лікарні. Прокурори допитали жінку та зафіксували свідчення чергового воєнного злочину Росії проти цивільного населення.

Наразі слідчі встановлюють всі обставини події та причетних до злочину військовослужбовців Росії.

Нагадаємо, російський командир наказав підлеглим розстрілювати цивільних при спробі евакуюватися з прифронтових населених пунктів. Відповідну розмову окупантів перехопила українська розвідка.