Росіяни розстріляли цивільних у підвалі приватного будинку на Донеччині
Про російський злочин повідомила жінка, якій вдалося вижити
Російські військові 20 жовтня розстріляли щонайменше п’ятьох цивільних жителів у селі Званівка Бахмутського району на Донеччині. Про це у четвер, 23 жовтня, повідомила Донецька обласна прокуратура.
Як стало відомо, 20 жовтня у селі Званівка подружжя та їх дорослий син переховувалися у підвалі приватного будинку, в той час, як молодший син пішов до сусідів, аби принести воду. Невдовзі російські військовослужбовці увірвалися до сховища, де перебувала родина та почали допитувати їх про місцезнаходження українських бійців. Не отримавши від них жодної інформації, окупанти пішли. Проте, один із росіян повернувся та відкрив вогонь з автоматичної зброї по цивільних.