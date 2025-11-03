Росіяни завдали комбінованого удару по Тростянеччині ввечері 2-го та вночі 3-го листопада

Уночі понеділка, 3 листопада, російські ударні дрони атакували Тростянецьку громаду на Сумщині. Унаслідок атаки загинув місцевий мешканець, постраждали близькі загиблого. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Росіяни цинічно поцілили у людей – прицільно, уночі, коли вони спали… Від удару РФ загинув 52-річний чоловік. Також постраждали близькі загиблого: жінки 28, 52 і 52 років та двоє дітей 2 і 5 років. Усім надали допомогу на місці», – йдеться в телеграм-каналі Григорова.

Також, за даними очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, уранці ворог атакував Дніпро ракетами. Є пошкодження на території підприємства. Постраждав 37-річний чоловік.

У Миколаєві після атак російських дронів виникла пожежа в господарському супермаркеті, яку вже ліквідували рятувальники. Пошкоджено будівлі на території СТО, два автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку.

Окрім того, через дронові атаки в 12 населених пунктах області зникло світло. Згодом енергетикам вдалося знову заживити всіх споживачів регіону.