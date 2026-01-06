Рецепти
Швидкий суп із плавленим сиром і фрикадельками. Рецепт дня0
Простий і ситний варіант для сімейного обіду. Він готується швидко, має ніжний вершковий смак і подобається як дорослим, так і дітям. Рецепт від УНІАНу.
Інгредієнти
|картопля
|2 середніх або 3 дрібних
|фарш
|250 г
|морква
|1 шт.
|цибуля
|1 шт.
|плавлений сир
|100 г
|сметана
|1 ст. л.
|соняшникова олія
|2 ст. л.
|сіль, перець, спеції
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Картоплю почистіть, наріжте кубиками та викладіть у киплячу воду, варіть близько 10 хвилин.
Крок 2
Фарш змішайте зі сметаною, дрібно нарізаною чвертю цибулини, сіллю та перцем, сформуйте фрикадельки розміром з волоський горіх.
Крок 3
Додайте фрикадельки до картоплі, одночасно покладіть у суп плавлений сир і варіть ще приблизно 10 хвилин до готовності. За бажанням наприкінці можна додати обсмажену на олії моркву з цибулею та спеції.
