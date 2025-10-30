Gelarty постраждала від атаки Росії по Києву

Унаслідок російської атаки по цивільній інфраструктурі постраждав склад виробника крафтового морозива Gelarty. Збитки від знищеної продукції становлять близько 3 млн грн, пише Forbes.

Склад, розташований у Києві, був пошкоджений ще під час атаки 25 жовтня, та компанія повідомила про це на фейсбуці лише тепер. У приміщенні, що зазнало атаки, зберігалася продукція, яку Gelarty постачала по всій Україні – до понад 300 торгових точок, зокрема мереж «Сільпо», «Фора» та приватних магазинів.

Gelarty відновлює роботу

Водночас нове складське приміщення уже знайшли, команда працює над відновленням запасів.

«Команда вже працює над відновленням запасів і безпекою виробництва. Ми орендували новий склад і намагаємося відновити продукцію, щоб забезпечити безперебійні поставки по Україні», – повідомила власниця бізнесу Лілія Голубєва.

Унаслідок атаки знищено склад Gelarty / Фото з фейсбуку компанії

Наразі Gelarty продовжує виконувати замовлення по Києву через інтернет-магазин. Виробництво розташоване в іншій локації і працює у звичному режимі. Втрата складу не вплинула на роботу двох фірмових закладів Gelarty у Києві – у ТРЦ Gulliver та ТРЦ Dream Yellow.

Що відомо про Gelarty?

Компанію Gelarty засновано у 2017 році Максимом Голубєвим. Виробник спеціалізується на авторському морозиві, десертах і тортах, пропонуючи понад 40 смаків. На кінець жовтня 2025 року Gelarty має два власні заклади в Києві й готується до відкриття третього у центрі столиці.