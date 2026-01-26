ФОПи зможуть отримати грант на генератор

Уряд запускає нову грантову підтримку для малого бізнесу в межах програми «Власна справа». Підприємці зможуть отримати гроші на купівлю генераторів та зарядних станцій, щоб працювати під час відключень електроенергії. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Хто і на яку суму може отримати грант на генератор?

Грантова допомога буде адресною і спрямованою на ті сфери, де стабільне електропостачання є критично важливим. Податися зможуть ФОПи 2-ї та 3-ї груп єдиного податку, які працюють у сфері базових товарів і послуг – зокрема магазини, аптеки, майстерні та сервісні підприємства.

Розмір гранту залежатиме від кількості найманих працівників. Чим більше робочих місць створює бізнес, тим більшу суму підтримки він зможе отримати. Зокрема, гранти надаватимуть у такому розмірі:

1 працівник – 7 500 грн;

2 працівники – 9 000 грн;

3 працівники – 10 500 грн;

4 працівники – 12 000 грн;

5 працівників – 13 500 грн;

понад 6 працівників – 15 000 грн.

Подати заявку на отримання гранту найближчим часом можна буде через портал «Дія».

Пільги на кредити на генератори та акумулятори

Рішення про запуск програми ухвалили на тлі складної ситуації в енергетиці, спричиненої російськими обстрілами. В кінці січня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд затвердив пакет додаткової підтримки малого і середнього бізнесу, який також передбачає одноразові виплати для ФОПів і пільгові кредити на енергообладнання.

Окрім грантів, підприємці, які відповідають умовам програми «5–7–9%», зможуть отримати цільові кредити на генератори та акумулятори з нульовою відсотковою ставкою. Держава компенсуватиме банкам різницю між ринковою ставкою та 0%. Максимальна сума такого кредиту становитиме до 10 млн грн, а строк – до 3 років.

Через регулярні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру бізнес в Україні змушений інвестувати в автономне живлення, щоб зберегти безперервну роботу та робочі місця. Як писав ZAXID.NET, 80% компаній членів Європейської бізнес-асоціації уже відчули вплив відключень електроенергії. Зокрема, зростання собівартості продукції (61%) та зміну графіків роботи (58%). При цьому 90% компаній мають власні альтернативні джерела енергії або генерацію, та лише 23% змогли досягти повної енергонезалежності.