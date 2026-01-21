Техніку використовуватимуть для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення

Кабінет міністрів розподілить 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації – для виробництва тепла й електроенергії там, де це зараз потрібно найбільше. Про це 21 січня повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

На виділені кошти закуплять генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Також це обладнання можна буде переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба.

Прем’єр-міністерка зазначила, що закупівлі проводитимуть за спрощеними процедурами без затягування термінів.

«Окремо визначили відповідального замовника та встановлено чіткий порядок використання генерації – для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення. В умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі нам потрібні не лише великі енергооб’єкти, а й менші установки розподіленої генерації – незалежні від роботи централізованих мереж», – пояснила Свириденко.

Як писав ZAXID.NET, польський благодійний фонд за шість днів зібрав 5 млн злотих на генератори для Києва. За увесь час внески до фонду зробили понад 40 тис. людей.