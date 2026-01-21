Газопоршневі генератори передали Обухову ще в січні 2025 року

У місті Обухів на Київщині майже рік не можуть запустити роботу двох міні-ТЕЦ, переданих USAID для підтримки української енергетики. Газопоршневі генератори загальною потужністю майже 4 МВт не застосовуються через відсутність проєктної документації, повідомив депутат Обухівської міськради та військовослужбовець Богдан Яцун.

Обухів отримав дві газопоршневі генераційні установки 23 січня 2025 року. Міні-ТЕЦ загальною вартістю 3,5 млн доларів передало агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Генератори мають потужність по 1,9 МВт кожен, та можуть покрити близько половини потреб міста.

У статті, опублікованій в листопаді 2025 року в регіональному виданні «Моя Київщина», депутат розповів, що американський уряд забезпечив поставку всього комплекту обладнання (генераційні установки, трансформатні підстанції, кабелі, інше), а також:

логістику,

вивантаження,

гарантійне і постагарантійне обслуговування,

пуск цих установок.

Український уряд звільнив це обладнання від сплати податків. Відповідно до укладеного меморандуму про співпрацю Обухівська міськрада взяла на себе зобовʼязання виконати проєктно-кошторисні роботи та провести підключення установок. За словами Богдана Яцуна, грант на отримання міні-ТЕЦ став найбільшим в історії громади.

«Це надзвичайно важливий крок для енергетичної безпеки громади, адже в період відключень ці установки зможуть забезпечити додаткову генерацію електроенергії. Окрім того, генератори можна буде залучити як об’єкти генерації для єдиної енергосистеми країни, що дозволить підтримувати стабільність енергопостачання в регіоні», – йшлося у повідомленні Київської ОВА з приводу отриманих установок.

Втім, вже у жовтні 2025 року на засіданні Обухівської міськради депутат Богдан Яцун порушив питання, чому міні-ТЕЦ досі не підʼєднані до енергомережі. Він звернув увагу на те, що проєктно-кошторисні роботи з підключення даних газогенераційних установок в Обухові досі не виконані.

«Проєктно-кошторисна документація знаходиться на погодженні в ДТЕК, що спричинило відтермінування робіт з підключення установок. І хоча законодавством України передбачено спрощений порядок підключення такого енергетичного обладнання під час воєнного стану, схоже міська влада Обухова не планує проводити ці роботи за спрощеним порядком», – написав депутат.

На запитання депутата, коли відбудеться запуск установок, секретарка та виконувачка обовʼязків голови Обухівської міської ради Лариса Ільєнко заявила, що цього ніколи не відбудеться.

«Це дуже багато для нашої громади. І ми ніколи їх (міні-ТЕЦ – ред.) не зможемо використати. Якби ви мені дали запит, я б підготувала, скільки коштів ми вже витратили. Тому ми робимо це повільно, не витрачаючи кошти недоцільно для громади», – сказала Ільєнко під час засідання.

За словами Богдана Яцуна, меморандум з USAID передбачає, що в разі нецільового використання міжнародної технічної допомоги її мають повернути. Тоді він звернувся до голови Київської ОВА Миколи Калашникова.

Втім, вже 19 січня 2026 року Богдан Яцун на своїй сторінці в фейсбуці написав, що не отримав відповіді, коли запустять міні-ТЕЦ, ні від Обухівської міськради, ні від голови ОВА.

«В умовах зростаючих аварійних відключень енергопостачання в громаді й державі, внаслідок руйнівних атак ворога, з боку керівниці міської влади продовжується незрозуміла і шкідлива бездіяльність в цьому важливому для обухівчан питанні», – йдеться в повідомленні депутата.

Богдан Яцун повідомив, що спільно народною депутаткою від партії «Голос» Юлією Сірко звернулися до Кабміну, Міненерго та міністра енергетики Дениса Шмигаля.

ZAXID.NET звернувся із запитом щодо ситуації до Обухівської міської ради. На момент публікації відповіді на запит немає.

Зазначимо, місто Обухів розташоване на правому березі Дніпра за 25 км на південь від Києва. У місті живе понад 30 тис. мешканців. Обухів розташований неподалік Трипільської ТЕЦ, яку регулярно атакують російські окупанти. На території Обухова розташоване одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції – ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат».